Сколько зарабатывают Лукашенко и Путин?

Информацию о зарплате Лукашенко можно узнать только из декларации о доходах, опубликованной Центризбиркомом перед президентскими выборами. То есть последние сведения о его официальном окладе приведены в декларации, поданной в 2020 году. В 2019 году Лукашенко заработал 117 068 белорусских рублей (около 46 000 долларов по текущему обменному курсу). При этом недвижимое имущество, автомобили, паи или доли в уставном фонде он не декларировал.

Последняя декларация Владимира Путина была опубликована в 2022 году, в которой доходы за 2021 год указаны верно. Если верить данным, в 2021 году Владимир Путин заработал 10 202 616 российских рублей (почти 125 000 долларов по текущему курсу). Также, по официальным данным, Президенту России принадлежит одна квартира площадью 77 квадратных метров (гараж – 18 квадратных метров, два автомобиля ГАЗ М21, “Нива” и прицеп “Скиф”)