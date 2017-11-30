Скончалась летчик-испытатель Марина Попович

30 ноября в 20:59

Она была первой женщиной, преодолевшей звуковой барьер на реактивном истребителе.

Марина Попович умерла на 87-м году жизни. Причины ее смерти не раскрываются. Она будет похоронена в Москве.

«Подтверждаю информацию о кончине легендарного летчика-испытателя Марины Попович. Ее тело будет доставлено в ближайшее время из Краснодара в Москву, здесь пройдут похороны», — цитирует руководителя аппарата Клуба военачальников полковника Николая Дерябина РИА «Новости».

Марина Попович установила 102 мировых рекорда в области авиации, в том числе и на Ан-22 «Антей». На нем она пролетела 1000 км подряд на скорости более 600 км/ч с грузом 50 т на борту.

Помимо этого она установила мировое достижение по скорости полета на самолете с двумя турбореактивными двигателями. Попович неоднократно награждали орденами и медалями, сообщает РБК.

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