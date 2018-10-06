Скончалась Монсеррат Кабалье

Оперная певица умерла в Барселоне на 86-м году жизни.

Об этом сообщает газета El Pais. По данным издания, Кабалье скончалась в больнице Сан-Пау ранним утром 6 октября. Певицу госпитализировали в середине сентября из-за проблем с желчным пузырем. Ожидается, что похороны Кабалье состоятся 8 октября.

Монсеррат Кабалье родилась 12 апреля 1933 в Барселоне. Международная известность пришла к Кабалье в 1965 году, когда в связи с болезнью Мэрилин Хорн она заменила американскую певицу в партии Лукреции Борджии в одноименной опере Гаэтано Доницетти.

Репертуар Кабалье составлял 88 ролей и около 800 камерных произведений.

Она также записала совместный альбом Barcelona с вокалистом группы Queen Фредди Меркьюри.

Среди выдающихся вокальных достижений Кабалье: партия Нормы в одноименной опере Винченцо Беллини, партия Имоджене в опере Винченцо Беллини «Пират», партия королевы Елизаветы в опере Гаэтано Доницетти «Роберто Девере», партия Леоноры в «Трубадуре» Джузеппе Верди.

Кабалье — почетный посол ООН и посол доброй воли ЮНЕСКО. Учредила фонд помощи больным детям под эгидой ЮНЕСКО, сообщает «Интерфакс».

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