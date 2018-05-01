Скончалась народная артистка СССР Мая Кулиева

Первая в истории Туркменистана исполнительница оперных партий европейских произведений Мая Кулиева умерла в Ашхабаде на 98-м году жизни.

С 1941 года Кулиева работала в Туркменском государственном академическом театре оперы и балета имени Махтумкули. За время своей карьеры она была оперной солисткой, главным режиссером и режиссером-постановщиком театра.

На сцене она воплотила образы Маргариты из «Фауста» Гете, Татьяны из «Евгения Онегина» и многие другие. Также Кулиева сыграла в четырех фильмах, в том числе в популярной российской комедии «Личная жизнь королевы», сообщают «Известия».

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