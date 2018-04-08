Скончалась заслуженная артистка России Анжелика Волчкова

Актриса умерла на 48-м году жизни в Москве.

«В пасхальную ночь ушла из жизни Анжелика Волчкова, ведущая актриса театра «Школа современной пьесы», заслуженная артистка России. Она была очень молода и очень талантлива. Необыкновенно красива и столь же умна. Она была добра, полна любви и света», — сообщается на сайте театра.

Волчкову похоронят у нее на родине в Пензе. В «Школе современной пьесы» 10 апреля пройдет церемония прощания с актрисой.

Анжелика Волчкова — заслуженная артистка России. Родилась 10 сентября 1970 года. Окончила Саратовскую государственную консерваторию и ВГИК имени Герасимова, мастерская Хуциева и Райхельгауза.

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