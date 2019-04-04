Скончался режиссер Георгий Данелия

Российский кинорежиссер умер на 89-м году жизни.

О его смерти стало известно 4 апреля.

Данелия в феврале попал в больницу из-за воспаления легких. Для того, чтобы стабилизировать дыхание, его ввели в искусственную кому.

Георгий Данелия — выпускник Московского архитектурного института, работал архитектором в Институте проектирования городов.

Окончил Высшие режиссерские курсы при «Мосфильме». Работал режиссером-постановщиком.

Данелия — режиссер лент «Я шагаю по Москве», «Тридцать три», «Афоня», «Мимино» и «Кин-дза-дза», пишет «Новая газета».