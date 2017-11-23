Скончался актер Николай Годовиков, сыгравший Петруху в «Белом солнце пустыни»

Николай Годовиков умер 23 ноября в Санкт-Петербурге на 68-м году жизни.

Актер страдал от онкологического заболевания. Об этом рассказал его директор Вячеслав Смородинов.

«У него была онкология, но он об этом не знал… Он умер неожиданно», — рассказал Смородинов.

Он добавил, что 24 ноября Николая Годовикова должны были везти в петербургский институт онкологии на Березовую аллею. Актер не знал о своей болезни до самой кончины. По словам Смородинова, родственники старались не сообщать актеру о его болезни, но он сам об этом догадывался.

Николай Годовиков родился 1 января 1950 года в Ленинграде. Сниматься в кино начал в 1966 году, сыграл в эпизодах в фильме «Республика ШКИД». Наибольшую известность Годовикову принесла роль красноармейца Петрухи в фильме режиссера Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни» (1969 год).

В 1997 году его пригласили на съемки сериала «Улицы разбитых фонарей», впоследствии сыграл небольшие роли в сериалах «Тайны следствия», «Спецназ», «Бандитский Петербург», сообщает ТАСС.

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