Скончался автор мультфильма «Остров сокровищ» Давид Черкасский

30 октября в 19:59

Об этом на своей странице в Facebook 30 октября сообщил предприниматель Александр Меламуд.

После инсульта Черкасский два месяца находился в реанимации.

«Ушла легенда. Умер друг, замечательный человек, великий мастер. До последнего дня перед болезнью он постоянно повторял, что жизнь прекрасна», — написал Меламуд.

Дмитрий Черкасский известен по мультфильмам «Приключения капитана Врунгеля» и «Остров Сокровищ». Его первой работой стал анимационный фильм «Тайна черного короля», сообщает телеканал «360».

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