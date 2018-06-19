Скончался балалаечник Михаил Рожков

Музыкант умер на 100-м году жизни.

Народный артист России Михаил Рожков написал музыку к фильмам «Война мир», «Течет Волга», «А зори здесь тихие», «Тени исчезают в полдень», сообщается на странице Благотворительного фонда имени Михаила Рожкова во «ВКонтакте».

Рожков родился 30 августа 1918 года. Прошел Великую Отечественную войну. Написал музыку к более чем 50 фильмам. Поклонниками его творчества были народные артисты СССР Любовь Орлова, Петр Глебов, Леонид Утесов и многие другие, сообщает ТАСС.

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