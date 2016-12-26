Скончался британский певец Джордж Майкл

Британский певец Джордж Майкл скончался на 54-м году жизни.

Об этом сообщило агентство Press Association со ссылкой на его агента.

«С большой печалью мы подтверждаем, что наш возлюбленный сын, брат и друг Джордж Майкл мирно скончался у себя дома во время рождественских праздников», — сказал агент.

Он добавил, что сейчас дополнительных комментариев не будет. Это связано с тем, что его семья попросила уважать право на частную жизнь.

Настоящее имя Майкла было Георгиос Кириякос Панайотоу. Он родился в Лондоне. Певец получил популярность в начале 80-х годов, когда начал выступать в составе поп-дуэта Wham! вместе со своим одноклассником Эндрю Риджли. В 1986 году коллектив распался и Майкл продолжил выступать сольно, сообщает ТАСС.

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