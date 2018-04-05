Скончался фотограф Юрий Абрамочкин

Советский фотожурналист умер на 82-м году жизни.

Юрий Абрамочкин снимал более 60 лет. В его архиве — фотографии Юрия Гагарина, Валентины Терешковой, Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, Михаила Горбачева, Бориса Ельцина, Шарля де Голля, Вилли Брандта, Франсуа Миттерана, Ричарда Никсона, Урхо Кекконена, Жака Ширака, Билла Клинтона и Рональда Рейгана. Он снимал во время Пражской весны и советской оттепели.

Абрамочкин является одним из 15 российских фотожурналистов, включенных в энциклопедию современных фотографов сообщает телеканал «360».

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