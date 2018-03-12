Скончался французский кутюрье Юбер де Живанши

Модельер умер в возрасте 91 года.

Об этом сообщили его родные. По их словам, Живанши скончался 10 марта во сне. Похороны пройдут в узком кругу, сообщает РИА «Новости».

Юбер де Живанши основал дом высокой моды Givenchy в 1958 году. Модельер прославился своими нарядами для фильмов с участием Одри Хепберн, в том числе для культовой картины «Завтрак у Тиффани». У него заказывали платья Грейс Келли, Грета Гарбо, Марлен Дитрих, Ингрид Бергман.

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