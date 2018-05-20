Скончался глава южнокорейской LG Group

Председатель группы компаний LG Ку Бон Му умер в Южной Корее. Он руководил компанией 23 года.
Бизнесмену было 73 года. В последнее время он перенес несколько операций на мозге.
Руководство группы компаний LG возложено на младшего брата покойного, заместителя председателя корпорации Ку Бон Чжуна.
Ку Бон Му унаследовал руководство корпорацией в 1995 году от своего отца Ку Чжа Гёна. Ку Бон Му оставил после себя двух дочерей и 40-летнего приемного сына Ку Гван Мо, которого считают будущим преемником на руководящем посту конгломерата LG, сообщает «РИА Новости».
Компания получила международную известность, в частности, благодаря продукции LG Electronics.
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