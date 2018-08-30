Скончался Иосиф Кобзон

Эстрадный певец умер 30 августа на 81-м году жизни.

Ранее сообщалось, что Кобзона подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Перед этим артиста перевели в реанимацию в отделении нейрохирургии в больнице. Состояние оценивали как стабильно тяжелое, пишет Lenta.ru.

Проблемы со здоровьем у певца начались в 2001 году. В 2004 году у Кобзона было обнаружено онкологическое заболевание, после чего ему сделали первую операцию. В 2005 году у него диагностировали рак. Он перенес сложную операцию по удалению опухоли в клинике в Германии.

Иосиф Кобзон — советский и российский певец, депутат Госдумы России II-VI созывов. Обладатель профессиональных наград и премий. Почетный гражданин Анапы.

Родился 11 сентября 1937 года в городе Часов Яр Донецкой области. В 1956 году окончил Днепропетровский горный техникум. С 1956 по 1959 год служил в армии, где был приглашен в ансамбль песни и пляски Закавказского военного округа. В 1959—1962 годах был солистом Всесоюзного радио, в 1962—1965 годах — солист-вокалист Госконцерта, в 1965—1989 годах — солист-вокалист Москонцерта. В советские времена исполнял лирические и патриотические песни.

Всесоюзная популярность к Кобзону пришла после появления в эфире песни «А у нас во дворе». В 1963 году окончил Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классу вокала. В репертуар певца — более 3 тыс. песен. В октябре 2002 года участвовал в переговорах с террористами, которые взяли в заложники зрителей мюзикла «Норд-Ост» в Москве.

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