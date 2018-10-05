Скончался известный кинооператор Махмуд Рафиков

Заслуженный деятель искусств умер на 95-м году жизни.
Сообщение о смерти Рафикова опубликовала пресс-служба Союза кинематографистов РФ.
Махмуд Рафиков снимал после возвращения на землю российских космонавтов, в том числе Юрия Гагарина, Валентину Терешкову и Алексея Леонова.
Рафиков работал на киностудии «Моснаучфильм» в составе секретной киногруппы над созданием фильмов для служебного пользования. Они были посвящены испытаниям атомных и термоядерных бомб, баллистических ракет, атомных подводных лодок, а также покорению космоса.
Кинооператор рассказывал, что был участником съемок более 40 ядерных взрывов в период с 1954 по 1960 годы. В 2011 году Рафикова удостоили Национальной кинематографической премии «Ника» «За выдающийся вклад в российский кинематограф», сообщает телеканал «360».
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