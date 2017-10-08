Скончался известный российский лингвист Вячеслав Иванов

Лингвист и антрополог, академик Российской академии наук (РАН) Вячеслав Иванов умер на 89-м году жизни.

Об этом говорится на сайте Российского государственного гуманитарного университета (РГТУ).

Иванов с 2003 года возглавлял Русскую антропологическую школу РГГУ.

В 1959–1961 годах Вячеслав Иванов возглавлял группу машинного перевода Института точной механики и вычислительной техники и был председателем лингвистической секции Научного совета по кибернетике Академии наук (АН) СССР. В 1961–1989 годах заведовал сектором структурной типологии Института славяноведения и балканистики. В 1989–1993 годах Иванов был директором Библиотеки иностранной литературы, а позднее занимал должность завкафедрой теории и истории мировой культуры МГУ.

Иванов преподавал в России и США, был членом Британской академии, Американской академии искусств и наук, Американского философского общества и профессором Калифорнийского университета. Всего он опубликовал более 1,5 тыс. научных работ.

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