Скончался мультипликатор и комиксист Павел Сухих

Российский художник-мультипликатор Павел «Хихус» Сухих скончался на 51-м году жизни.

Об этом 30 июня сообщили его друзья Константин Комардин и Сергей Кузнецов.

По их словам, причиной смерти стал рак. Как рассказал Кузнецов, «израильские врачи сказали, что не могут ничем помочь, так что он вполне понимал, что происходит».

Павел «Хихус» Сухих — один из создателей художественной группы «Люди мертвой рыбы». Входил в число организаторов международного фестиваля комиксов «КомМиссия». Наиболее популярны его анимационные фильмы «Как я похудел на 21 грамм» и «Человек в пенсне», сообщают «Известия».

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