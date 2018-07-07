Скончался один из создателей Человека-паука Стив Дитко

Американский художник и писатель, работавший над созданием ряда персонажей комиксов для компании Marvel Comics, ушел из жизни в возрасте 90 лет.

Стив Дитко был найден мертвым 29 июня в своей квартире в Нью-Йорке. Предположительно, он скончался двумя днями ранее, причина смерти не называется. У него не осталось родственников, он никогда не был женат.

Художник, работая совместно с автором комиксов Стэном Ли, в 1961 году создал Человека-паука. Он помогал в создании и других героев, появлявшихся на страницах комиксов об этом супергерое: Доктора Осьминога, Песочного человека, Ящера и Зеленого гоблина.

В 1963 году Дитко создал персонажа Доктора Стрэнджа, сообщает ТАСС.

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