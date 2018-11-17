Скончался певец Евгений Осин

Музыкант умер у себя дома в Москве на 55-м году жизни.
Об этом сообщил директор артиста Александр Сидоренко.
«Да, это правда, Евгений сегодня скончался. Мы только что узнали об этом, будем решать вопрос по поводу похорон», — сказал Сидоренко.
Причина смерти певца пока неизвестна. Ранее его коллеги рассказывали ранее об алкогольной зависимости исполнителя.
Евгений Осин родился 4 октября 1964 года. Популярность артисту принесли песни «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Качка», сообщает ТАСС.
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