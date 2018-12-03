Скончался писатель Андрей Битов

Об этом 3 декабря сообщила литературный критик Галина Юзефович.

«Ребят, плохие новости. Только что моя мама Анна Бердичевская звонила из Бауманской больницы. Андрей Битов умер сегодня», — написала она на своей странице в Facebook.

Писателю был 81 год. Битов считается одним из основателей постмодернизма в русской литературе. Почетный член Российской академии художеств. Член Союза писателей СССР.

Его самый известный роман — «Пушкинский дом» (1971) — распространялся в самиздате и впервые был опубликован в американском издательстве «Ардис» в 1978 году. После выхода романа в США Битова надолго перестали печатать в СССР — его произведения стали издаваться только во время перестройки. Всего он написал более 20 книг, сообщает «Медуза».

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