Скончался российский актер Дмитрий Марьянов

16 октября в 07:26

Актер умер 15 октября на 47-м году жизни.

По предварительной информации, Дмитрий Марьянов скончался из-за оторвавшегося тромба.

По словам друзей актера, артист потерял сознание в автомобиле. Знакомые артиста остановили машину у поста ГАИ и вызвали скорую помощь. Врачи в сопровождении полицейских доставили Марьянова в ближайшую больницу, где он умер.

Ранее СМИ сообщали, что скорая помощь не приехала на вызов к актеру. Сейчас эту информацию проверяет Росздравнадзор.

Дмитрий Марьянов стал известен после главной роли в фильме «Выше радуги». Он входил в состав труппы театра «Ленком», был задействован в спектаклях «Юнона и Авось», «Безумный день, или женитьба Фигаро». Марьянов сотрудничал с «Квартетом-И», играл в кино. Актер снялся в фильмах «День радио», «Бальзаковский возраст, или все мужики сво», «Черный город», сообщает РИА «Новости».

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