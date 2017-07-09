Скончался журналист и блогер Антон Носик

Один из пионеров рунета умер в Москве на 52-м году жизни.

«Сегодня ночью в Москве умер Антон Носик. Самое большая помощь сейчас — не дергать его семью. О времени и месте похорон будет объявлено», — написал член совета директоров газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев в Twitter.

Блогер Илья Варламов добавил, что смерть наступила около 2:00, по предварительным данным, у Носика произошел сердечный приступ.

Супруга Носика сообщила, что внезапная остановка сердца у блогера произошла, когда он был у друзей на даче, сообщают «Ведомости».

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