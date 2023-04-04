Скоулз поддержал вступление Румынии в Шенгенскую зону в этом году

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал вступление Румынии в Шенгенскую зону, заявив, что “в этом году она, наконец, станет полноправным членом”. Он также пообещал дополнительную поддержку Молдове на пути к вступлению в Евросоюз.

В своей оценке войны Российской Федерации против Украины Шольц выделил «большую сделку между Бухарестом и Берлином». Об этом он заявил после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

По данным AFP, Румыния стала центром поставок оружия ЕС в соседнюю Украину. Румыния является членом ЕС с 2007 года, но еще не подписала Шенгенское соглашение.