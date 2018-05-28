СКР за 2017 год раскрыл более 19 тыс. преступлений против детей

Об этом заявил председатель ведомства Александр Бастрыкин на съезде региональных уполномоченных по правам ребенка.
По словам Бастрыкина, в прошлом году следователи раскрыли более 19 тыс. преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Из них — 374 убийства, 1 тыс. 619 изнасилований, почти 5 тыс. фактов насильственных действий сексуального характера.
Как отметил руководитель СКР, всего потерпевшими в прошлом году признано 18 тыс. детей, из них почти 11 тыс. не достигли 14-летнего возраста, сообщает телеканал «360».
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