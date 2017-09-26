Скульптор из Усть-Лабинска создал фигуры животных из металлолома

Всех их собрал Фуркат Байчибаев. Он объединил фигуры в творческий проект «Место под солнцем».

Каждое животное, согласно восточному календарю, символизирует определенный год. Скульптуры изготовлены из металлолома: цепей, шестеренок и даже обломков снарядов.

«На пунктах приема металлолома от Новороссийска до Усть-Лабинска меня знают везде. Уже не дарят, продают и разрешают копаться во всяком. За это им большое спасибо», — рассказал скульптор Фуркат Байчибаев.

У некоторых скульптур за полтора года появились прозвища. Прототип пса Чака — собака самого Фурката Байчибаева. На эту скульптуру ушло почти 50 кг гаечных ключей. Не менее впечатляющий кот собран из десятков тысяч гвоздей. Чтобы он и все остальные фигуры не покрывались ржавчиной, мастер наносит по несколько слоев лака.

На городской площади Усть-Лабинска композицию установят в конце октября.

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