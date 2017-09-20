Скульптор Валерий Пчелин рассказал «Кубань 24» о теме биеннале в Новороссийске

В новом арт-центре «Ангар» 22 сентября стартует V Международная биеннале современного изобразительного искусства.

Экспозиции живописи, графики, художественных фотографий и скульптуры будут размещены в здании бывшей типографии.

«В этом году удалось пригласить представителей других государств: из Италии, Казахстана, Турции, Греции. Часть работ привезена в виде эскизов и смонтирована здесь, часть была изготовлена на родине. Всего около 70 участников, было подано больше 200 заявок. Хоть пространство довольно большое — 1,3 тыс. кв. м и 12 м потолки, но все охватить его невозможно. Нет таких произведений, которые можно было бы подвесить под потолок в воздухе. Но я надеюсь, сейчас возможности «Ангара» увидят. У меня возникли мысли что-нибудь разработать, чтобы на следующий год охватить и это пространство вверху», — рассказал Валерий Пчелин.

Тема биеннале 2017 года — «Дом». Современные художники поделились представлениями о доме, используя различные техники и манеры.

«Это общее понятие, философское. Дом — это вообще наша цивилизация, планета, все, что существует в нашем мире. Эта тема очень благодатная для художников», — сказал скульптор.

Ключевой фигурой на биеннале станет работа Пчелина Skyman — скульптура всадника на коне со стальными крыльями.

«Skyman отражает и традиции древних цивилизаций, и современные технологии. Мне хотелось сделать вещь, которая бы это соединяла, синтез представлений. Skyman — стальной всадник с крыльями, как у самолета», — пояснил автор.

Арт-центр «Ангар» находится в Новороссийске на Мысхакском шоссе, 57. Международная биеннале современного искусства будет проходить до 30 октября.

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