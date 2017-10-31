Скульптуру авторства краснодарца Валерия Казаса установят в московском парке

Валерий Казас выиграл грант музея современного искусства «Гараж». Лауреатов огласили 31 октября.

Из 355 заявок жюри определило восемь победителей в разных направлениях искусства.

Специальный грант международного проекта Signet Land Art на создание ленд-арт-объекта для парка Горького в Москве вручили Валерию Казасу из Краснодара. Скульптуру его авторства разместят в парке к маю 2018 года на срок до 12 месяцев.

Лауреату также будут выплачивать ежемесячную стипендию в размере 30 тыс. рублей в течение года. Кроме того, он отправится в путешествие по Шотландии, сообщает пресс-служба музея.

Программа грантов была учреждена в 2012 году с целью комплексной поддержки молодых российских художников.

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