Скворцова: средняя продолжительность жизни россиян впервые достигла 72,5 лет  

У мужчин продолжительность жизни увеличилась на год — с 66,5 до 67,5 лет, а у женщин составила 77,4 года.

«Согласно данным Росстата, за семь месяцев текущего года продолжительность жизни россиян увеличилась на 0,63 года. Она впервые в нашей истории достигла 72,5 лет», — рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Она напомнила, что за семь месяцев текущего года в стране умерло на 23,7 тыс. человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Смертность населения снизилась на 2,3% и составила 12,7 на 1 тыс. населения.

Младенческая смертность за семь месяцев снизилась на 11,7% и составляет 5,3 на 1 тыс. родившихся живыми. При этом в 43 из 85 субъектов Российской Федерации этот показатель уже ниже 5.

По словам Скворцовой, смертность населения трудоспособного возраста снизилась на 8,5%, сообщает «Интерфакс».

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