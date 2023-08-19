«Sky News: запасы оружия на Западе заканчиваются, идут разговоры о прекращении войны»

«Несмотря на то, что НАТО и Запад поддерживают Украину, за кулисами думают, как положить конец конфликту. Обеспокоенность по этому поводу на Западе растет”

Об этом написал военный эксперт Шон Белл в статье, опубликованной в британском издании Sky News, пишет Report.az.

«По словам президента Владимира Зеленского, контрнаступательные операции зависят только от западных поставок оружия. Он сказал, что если оружие будет сдано, то контрнаступательные операции будут продолжены. Украина начала весеннее наступление в начале июня. Несмотря на ожесточенные бои, русские укрепления по-прежнему сильны. Однако для президента Зеленского мерилом успеха является освобожденная земля”.

В статье отмечается, что контрнаступательные операции идут медленно:

“Решение Украины продолжать боевые действия понятно – это их Но западные лидеры уже начали обсуждать перспективы войны и думать о том, что будет дальше.Запад говорит, что будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.Но запасы вооружений Запада также уменьшаются.Варианты для Запада Продолжать поддерживать Украину ограничены.Представитель НАТО Стиан Йенсен ранее заявлял, что Украина должна пойти на уступки на местах в обмен на членство в альянсе.Михайло Подоляк, советник Офиса Президента Украины, и Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. резко отреагировал на это предложение и заявил, что война будет продолжаться.