СКЖД на майские праздники пустит дополнительные поезда на курортные маршруты

Северо-Кавказский филиал АО «ФПК» с 21 апреля по 14 мая пустит дополнительные поезда на популярные курортные маршруты дальнего следования.

Наибольшее число дополнительных составов назначили на маршруте Ростов — Адлер с 27 апреля по 9 мая. Пик перевозок на маршруте придется на 28 апреля, в этот день из Ростова-на-Дону отправятся четыре дополнительных состава, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Также вводятся дополнительные поезда на маршрутах Ростов — Кисловодск, Ростов — Минеральные Воды, Минеральные Воды — Адлер, Адлер — Москва, Кисловодск — Минеральные Воды — Москва, Владикавказ — Минеральные Воды — Москва.

Отдельные поезда, которые курсируют по дням недели, с 21 апреля по 14 мая будут ходить ежедневно. Дополнительные рейсы вводятся на маршрутах Адлер — Санкт-Петербург, Адлер — Москва, Новороссийск — Москва.

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