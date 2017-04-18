СКЖД ввела пластиковые абонементы для проезда в пригородных поездах

Северо-Кавказская железная дорога 18 апреля объявила о введении в продажу пластиковых абонементов для проезда в поездах пригородного сообщения.

Разработаны четыре вида абонементов: ежедневный, рабочего дня, выходного дня, на даты. Также рассматривается вопрос о введении специальных абонементов для студентов.

Для прохода через вокзальный турникет пассажиру необходимо поднести карту штрих-кодом к сканеру. Во время поездки абонемент необходимо предъявить разъездным кассирам. Пассажиры также смогут самостоятельно пополнять баланс абонемента через терминалы самообслуживания, сообщается на сайте СКЖД.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее появилось мобильное приложение «Пригород», с помощью которого можно оплачивать проезд в пригородных электропоездах на полигоне СКЖД.

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