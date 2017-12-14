СКЖД зафиксировала увеличение на 19% продаж электронных билетов на поезда

За 11 месяцев более 4,5 млн билетов на поезда дальнего следования Северо-Кавказской железной дороги приобрели через Интернет.

Это на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля электронных билетов от общего количества всех проданных проездных документов составила 47%. В ноябре было оформлено более 300 тыс. билетов в поезда дальнего следования, что на 31% превышает показатель того же периода прошлого года и составляет 44% от общего количества проданных проездных документов.

Помимо оформления электронного билета на официальном сайте ОАО «РЖД», приобрести проездной документ можно и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», которое недавно было запущено. Здесь можно узнать расписание поездов, проверить информацию о приобретенных билетах. Также доступна навигация внутри зданий столичных вокзалов и показ объявлений об изменении расписания поездов, пишет «Коммерсантъ».

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