Следователи: из-за механизатора Новороссийского морпорта рабочий потерял ногу

Механизатора заподозрили в нарушении правил безопасности, из-за этого на работника упала бетонная плита.

По версии следствия, 20 июля около 17:00 на площадке склада пирса № 1 ПАО «Новороссийский морской порт» автопогрузчик под управлением 41-летнего механизатора выполнял работы по набору металлических блюмов. При этом мужчина допустил ошибки и нарушил правила техники безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ в зоне нахождения людей. Это привело к падению бетонного массива на работника комплексной бригады порта. Пострадавший получил телесные повреждения в виде ампутации правой ноги, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного СУТ СК РФ.

Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

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