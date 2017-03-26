Следователи начали проверку по факту гибели человека в пожаре в Краснодаре

В Краснодаре 25 марта во время пожара в квартире погиб один человек.

«В пожаре погиб один человек, двое пострадавших находятся в больнице, их жизням ничего не угрожает», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. Проводится доследственная проверка.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар в девятиэтажном доме на улице Селезнева произошел ночью 25 марта. Площадь возгорания составила 40 кв. м.

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