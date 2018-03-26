Следователи: найденные в Армавире останки, возможно, относятся к временам войны

Черепа и кости людей на берегу реки случайно обнаружили двое местных жителей. Они сразу же сообщили в полицию.

Свою проверку начал следственный комитет, сейчас останки находятся на экспертизе.

«Давность захоронения этих черепов, возможно, относится к временам Великой Отечественной войны. Сейчас назначена судебная-медицинская экспертиза, до ее результатов ответить на этот вопрос нет возможности. Когда будет установлено, что смерть носит криминальный или не криминальный характер, будет приниматься решение либо о возбуждении либо об отказе от возбуждения уголовного дела», — пояснил следователь следственного отдела по Армавиру СУ СК РФ по Краснодарскому краю Александр Сердюченко.

В годы Великой Отечественной войны Армавир был оккупирован полгода. За это время фашистские захватчики убили огромное количество людей. На территории города есть несколько братских могил. Но, по словам историков, и сейчас, спустя десятилетия, вероятность найти останки есть.

«Это могли быть заключенные, мирные жители или солдаты Советской армии, ведь людей хоронили очень спешно, быстро, и не всегда ставили кресты, а если и ставили, то со временем они приходили в негодность. И с землей те самые могилы сравинивались, поэтому неизвестно, сколько таких могил», — сказала научный сотрудник армавирского краеведческого музея Галина Фоменко.

По словам следователей, проверка по факту обнаружения человеческих останков будет длиться месяц.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», останки нашли двое мужчин в лесополосе возле улицы 7-я Линия Армавира.

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