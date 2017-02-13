Следователи проверят сообщение о найденной «руке младенца» в Краснодаре

В Краснодаре 13 феврале на крыльце многоэтажки нашли фрагмент человеческого тела — такая новость разошлась по социальным сетям. На протяжении дня поступали противоречивые данные: пользователи сообщали, что на ступенях обнаружили руку маленького ребенка, потом писали о ноге. Корреспондент «Кубань 24» Александра Проскурина попыталась разобраться в ситуации.

«Сейчас вокруг дома № 29 на улице Захарова все тихо, нет ни ограждающих лент, как это обычно бывает в случаях криминала, ни выброшенных на землю медицинских перчаток, ни единого напоминания о том, что произошло утром. Ничего не знают ни жильцы, ни работники детского сада, который находится на первом этаже здания, ни родители, которые водят сюда своих малышей», — передает Александра Проскурина.

— Смотрю — полиция стоит. Думаю: что-то может быть произошло. Говорят, что ничего страшного, просто профилактика.

По словам очевидцев, около 9:00 возле дома на каждый квадратный метр приходилось по оперативнику. На ступенях они обнаружили фрагмент тела ребенка, скорее всего, младенца. Чтобы понять, кто совершил это преступление, правоохранители изъяли видео с камер наблюдения. Они просматривают весь периметр здания. Полицейские также пошли по квартирам, чтобы опросить жильцов.

«Спрашивают: «Кто-то здесь ходил? Мужчина с детьми? С ребенком маленьким?» Говорю: «Нет, я не видела». В общем, они на третий этаж и на чердак лазили, все выискивали, все высматривали», — рассказывает жительница дома № 29 Раиса Деминская.

«Между тем, в краевом Следственном комитете уже подтвердили факт находки. Но сказали, что, скорее всего, это муляж, а не останки ребенка», — добавляет Александра Проскурина.

Сейчас ведется доследственная проверка, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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