Следователи проверят законность выдачи золотой медали школьнице в Адыгее

Ранее выпускница школы в Адыгее пожаловалась, что ее одноклассница получила медаль незаслуженно.

«Следственным отделом по Тахтамукайскому району СУ СК РФ по Республике Адыгея проводится проверка по сообщению, распространенному в СМИ учащейся школы № 1 Рузанны Туко о незаконной выдаче золотой медали ее однокласснице. Следователями проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств случившегося», — сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», на выпускном вечере в Тахтамукайском районе одна из награжденных медалью школьниц заявила, что ее одноклассница незаслуженно получила медаль из-за того, что она — дочь чиновника в районной системе образования. После этого в министерстве образования и науки Республики Адыгея создали специальную комиссию для проверки работ медалистов.

После проверки инцидента уволили руководителя управления образования Тахтамукайского района, а директору школы объявили выговор. Выпускница решила вернуть медаль добровольно, о чем написала заявление на имя директора школы.

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