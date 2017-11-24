Следователи разберутся в деле о возможных пытках в отделе полиции Анапы

В СУ СК по Краснодарскому краю 23 ноября возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия либо с угрозой его применения.

Поводом для возбуждения уголовного дела стала информация о том, что с 24 по 25 декабря 2015 года в отдел МВД по Анапе в разное время доставили четырех мужчин. Их поместили в камеру предварительного заключения и в ИВС. После этого неустановленные сотрудники полиции незаконно применили в отношении задержанных физическую силу, в результате чего причинили им телесные повреждения.

«Уголовное дело возбудили по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ о превышении должностных полномочий с применением насилия либо с угрозой его применения. Следователь в рамках уголовного дела установит объективные обстоятельства произошедшего для того, чтобы подтвердить или опровергнуть доводы заявителей о допущенных нарушениях прав граждан», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

Расследование продолжается.

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