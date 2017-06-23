Следовавший из Якутии в Сочи Boeing повредил стойку шасси

В аэропорту Якутска 23 июня во время буксировки лайнера авиакомпании «Якутия» была повреждена створка передней опоры шасси.

В результате у Boeing 737 VP-BVE, выполнявшего рейс 473 по маршруту Якутск — Внуково — Сочи, произошел разрыв колеса тягача.

Самолет оперативно заменили на другой борт, который вылетел в 9:11 по местному времени. На борту находился 141 пассажир, из них 29 детей и шесть членов экипажа, а также 1,5 тыс. кг багажа и груза.

Создана рабочая комиссия для расследования инцидента, сообщает YakutiaMedia.ru

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