Следственный комитет РФ возбудил дело о преднамеренном банкротстве «ВИМ-Авиа»

Правоохранители предполагают, что компания преднамеренно заключала невыгодные сделки.

По версии следствия, руководство и собственники компании «ВИМ-Авиа», осознавая, что предприятие находится в нестабильном финансово-экономическом сположении, заключали в 2016 и 2017 годах невыгодные соглашения, в том числе направленные на вывод активов за рубеж. Договоры влекли огромные финансовые затраты. Сделки приводили к неспособности юридического лица в полном объеме удовлетворять требования кредиторов.

В ряде договоров, заключенных «ВИМ-Авиа» с иностранными компаниями, не указывалась точная цена сделок. В результате этого выплаченные авиакомпанией суммы многократно увеличивались. Из-за отсутствия средств для погашения задолженности образовывались многомиллиардные кредиты.

Генеральный директор и собственники авиакомпании поручили работникам бухгалтерии искажать показатели отчетности, а также скрыть высокие показатели кредиторской задолженности.

По факту возбудили уголовное дело. Расследование продолжается, устанавливаются обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 11 сентября больше чем на сутки задержали авиарейс в Москву авиакомпании «ВИМ-Авиа». Задержки рейсов этой авиакомпании случались и раньше. В июне Ростуризм попросил наладить перелеты в Крым и Сочи, сокращенные из-за авиакомпании. Минтранс РФ поручил Росавиации провести оценку финансовых рисков компании «ВИМ-Авиа».

Работу авиакомпании проверила Генпрокуратура РФ. СК РФ возбудил дело о мошенничестве в «ВИМ-Авиа», так как руководство перевозчика продавало билеты, хотя знало, что у компании нет денег на обслуживание рейсов. Росавиация заявила, что приостановит сертификат эксплуатанта авиакомпании.

Глава государства Владимир Путин на совещании с правительством подверг жесткой критике ситуацию вокруг авиакомпании «ВИМ-Авиа». Минтранс посоветовал пассажирам сдать билеты «ВИМ-Авиа» с датой вылета после 15 октября. Туроператоры попросили Минтранс раскрыть данные об авиаперевозчиках.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» с 1 октября прекратила полеты на регулярной основе в Сочи и Симферополь. В суд 2 октября поступил первый иск от пассажиров из-за задержек рейсов «ВИМ-Авиа». Минтранс РФ заявил о том, что 3 октября планируют завершить вывоз всех пассажиров «ВИМ-Авиа» из Турции.

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