Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва Каховской ГЭС

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту разрушения плотины Каховской ГЭС в Украине. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

“Каховская ГЭС уничтожена в результате преступных действий украинских вооруженных сил. В результате были затоплены населенные пункты Херсонской области. По данному факту Генеральному следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации вменяется в вину преступление, предусмотренное пунктами «а», «в» статьи 205 ч. 2 УК РФ (совершенное группой лиц). по предварительному сговору и с причинением крупного имущественного ущерба и иное возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта с тяжкими последствиями), говорится в сообщении. .