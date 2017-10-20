Следствие установило личности стрелявших в армавирском кафе

Два человека объявлены в розыск. Их подозревают в нескольких убийствах и покушении на жизнь человека.

По версии следствия, жестокую расправу мужчины устроили вечером 19 октября. Они приехали в заброшенное кафе. В это время там находились трое. Были ли они знакомы, пока не известно.

«Происходил какой-то конфликт. Там было трое мужчин. Один выяснял отношения с молодым человеком, другой пытался наброситься. Он вел себя спокойно, не нападал, не кричал. Просто стоял спокойно и разговаривал. Потом они покричали и зашли в эту дверь», — рассказал очевидец.

Стрелки начали палить прямо с порога. Один из мужчин в кафе был ранен в голову, он погиб на месте. Еще двое получили серьезные травмы. С места ЧП их забрала скорая помощь. Уже в больнице число жертв увеличилось. Медики не смогли спасти 28-летнего мужчину. На данный момент под присмотром врачей остается последний посетитель заброшенного кафе. Угрозы его жизни нет.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух человек группой лиц». Дальнейшее расследование будет осуществляться первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления», — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

Оперативники уже установили личности стрелявших. Ориентировки разосланы по всем постам полиции. Нужную информацию также смогут дать и результаты баллистической, дактилоскопической и других экспертиз.

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