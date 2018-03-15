Следствие установит точную причину смерти девочки, убитой в Сочи

Подозреваемый в убийстве сожитель матери ребенка, 28-летний гражданин Азербайджана Мурад Шахмирзаев, дал признательные показания. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По его словам, вечером 13 марта девочка стал плохо себя вести и капризничать, за что он несколько раз ударил ее в грудь и уложил спать. Утром мужчина обнаружил ребенка без признаков жизни. На следственном эксперименте он рассказал, что вынес тело в сумке и оставил на берегу реки, присыпав камнями.

«Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить точную причину смерти ребенка. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого в виде заключения под стражу», — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

Выяснилось, что чтобы скрыть убийство и отвести от себя подозрения, мужчина сообщил соседям, что девочка пропала. Он попросил помочь найти ее, но сам вскоре скрылся. К поискам подключили полицейских, спасателей, кинологов, волонтеров — всего больше 1,2 тыс. человек. Мать во время пропажи дочери находилась в роддоме с третьим ребенком.

По факту убийства пятилетней девочки возбудили уголовное дело.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», информация о пропаже пятилетнего ребенка спасателям поступила 14 марта в 00:30.

По факту пропажи девочки возбудили уголовное дело. Ее искали около 1 тыс. человек.

В ближайшее время СК рассмотрит вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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