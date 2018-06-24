Слепаков и «Ленинград» выпустили клип на песню «Чемпионы» про сборную РФ по футболу

Российский стендап-артист Семен Слепаков и лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров в июне записали песню «Чемпионы», посвященную победам сборной России по футболу, и выпустили на нее клип.

В песне, клип на которую опубликован на официальном канале Семена Слепакова, артисты с юмором рассуждают о том, как разительно изменилось отношение к российской сборной после двух побед на чемпионате мира по футболу.

«Вы теперь для нас герои, вам поклоны бьет народ, если кто-то рот раскроет, разорвем мы этот рот», — поется в песне.

Музыканты отмечают, что Россия стала футбольной державой, что «против Дзюбы не попрешь», а соперники российских футболистов видят во сне «усы Черчесова». В конце музыканты добавляют, что для того, чтобы отношение к сборной снова стало прежним, достаточно просто «разик проиграть», сообщает «Р-спорт».

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