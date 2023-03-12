Словения отказалась признать Россию спонсором терроризма, заявили в МИД страны. Об этом сообщает портал Euractiv.

Комитет по внешней политике парламента Словении отклонил предложение оппозиционной Демократической партии признать Россию государством-спонсором терроризма. Комитет ранее поддержал выводы коалиции, осуждающие войну России против Украины, и призвал правительство оказывать регулярную поддержку официальному Киеву.Министр Таня Файон утверждает, что такая инициатива была бы равносильна «наказанию всего русского народа». После этого МИД страны опубликовал разъяснение.

Согласно ему, ни в Европе, ни в законодательстве Словении нет категории или списка стран, поддерживающих терроризм. Пока только семь стран ЕС и США приняли такие резолюции.

Это не устроило словенскую оппозицию, которая расценила отговорки МИД как «медлительность» и призвала к ужесточению санкций против России .