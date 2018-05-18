Слухи и факты о трансферах ФК «Краснодар»

Разговоры о переходе Федора Смолова в другой клуб ходят не первый год. Много домыслов или вымыслов и о других горожанах.

Минус Лаборде, Жоаозиньо и Гранквист. С этими футболистами клуб уже попрощался. И уже поприветствовал одного новичка — полузащитника Дмитрия Стоцкого. Кто следующий? Пресса предлагает массу вариантов. Например, говарят об Алексее Миранчуке. Футболист он отличный, но его переход сложно выполнить. Чемпион России, скорее всего, если и отправится куда-то, то только на повышение — в Европу. А вот трансфер еще одного игрока сборной России Юрия Жиркова более вероятен. В «Зените» ему места нет, а «черно-зеленые» опытных ребят уважают.

«Уфа» — «Краснодар». Это, пожалуй, самый упоминаемый сейчас маршрут. Стоцкий уже здесь. По слухам, за ним могут последовать голкипер Беленов и защитник Живоглядов. Упоминается и Артем Кулишев. Он знаком тем, кто следит за Футбольной национальной лигой, где форвард — лучший бомбардир по итогам сезона: 17 мячей за «Динамо» из Санкт-Петербурга дают поводы говорить о переходе нападающего на другой, более высокий уровень.

Сообщают СМИ и об интересе горожан к иностранным игрокам. Малиец Самба Соу — один из них. Сейчас опорный полузащитник в московском «Динамо», и скорее всего, на такой трансфер согласен. А нужен ли он «Краснодару»? Такой же вопрос можно задать по поводу тех, кто в аренде. Вернется ли из «Локомотива» Ари? Какова дальнейшая судьба Михайло Ристича? Набрался ли опыта в «Тосно» Илья Жигулёв? Вячеслав Подберезкин, по непроверенным пока данным, останется в казанском «Рубине».

Виктора Классона не прочь видеть в своих рядах немецкие «Айнтрахт», «Вердер» и британский «Суонси». Неизвестно, останется ли Федор Смолов или уйдет, но по слухам, будущее форварда решится до начала чемпионата мира.

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