Смартфоны бренда Xiaomi исчезнут из продажи

Китайская корпорация Xiaomi прекратит выпускать смартфоны под собственным брендом. Теперь продукция компании будет выходить под другим названием — Pocophone.

Под новой торговой маркой гаджеты поступят на рынки Европы и США. Прежний бренд Xiaomi могут оставить только для внутреннего рынка Китая. С чем связано подобное решение, в компании пока не сообщили.

За последние несколько лет Xiaomi удалось завоевать миллионы пользователей по всему миру и потеснить на рынке таких производителей, как Apple, Samsung, Sony и LG, сообщает телеканал «360».

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