SmartScan помогает вам управлять 3D-печатью

Сотрудники Мичиганского университета представили технологию управления 3D-печатью SmartScan, пишет news-o.ru. Его можно использовать для снижения перегрева и деформации объекта при производстве сложных металлических и пластиковых деталей.

Одной из форм 3D-печати, широко используемой в аэрокосмической, автомобильной и других отраслях промышленности, является лазерная порошковая сварка. Несколько слоев металлического порошка плавятся лазером. Этот метод имеет свои преимущества, однако накопленное тепло часто приводит к деформации артефакта. Это особенно критично в случае деталей с тонкими элементами.