Смерть лидера Вагнера Евгения Пригожина — плохая новость для Украины. По мнению Пауля Роншаймера, заместителя главного редактора немецкого издания Bild.

По мнению Роншаймера, куратор Вагнера несет ответственность за гибель тысяч украинских солдат в Бахмуте, а также за многие военные преступления и пытки, однако в последние месяцы это стало основным дестабилизирующим фактором для российского правительства. Поэтому его действия были полезны для Украины по принципу «враг моего врага – мой друг». Это также сигнал для США и Германии…” – сказал Роншаймер.