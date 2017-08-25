СМИ: 20 человек спасли после падения автобуса в воду в Темрюкском районе

Судьба троих человек остается неизвестной.

«По последней информации, в результате ЧП погибли 12 человек, 20 человек спасли, поиск еще троих человек продолжается», — цитирует слова источника в экстренных службах региона РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Темрюкском районе 25 августа при падении автобуса с пирса погибли рабочие. Автобус возвращался с рабочими предприятия «Таманьнефтегаз» с вахты. Спасатели обнаружили тела 13 погибших на месте падения автобуса.

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